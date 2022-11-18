Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя

Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

«15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — цитирует его РИА Новости.

Киев в таких условиях нуждается в новой помощи от Евросоюза, Украине нужны поставки энергетического оборудования, а также дополнительное финансирование, в том числе для покупки газа, сообщил Шмыгаль.

Также ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.

В Киеве в четверг, 17 ноября, были зафиксированы рекордные экстренные отключения электроэнергии.