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Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя

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Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.
Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя
  • Gettyimages.ru

«15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — цитирует его РИА Новости.

Киев в таких условиях нуждается в новой помощи от Евросоюза, Украине нужны поставки энергетического оборудования, а также дополнительное финансирование, в том числе для покупки газа, сообщил Шмыгаль.

Также ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.

В Киеве в четверг, 17 ноября, были зафиксированы рекордные экстренные отключения электроэнергии. 

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