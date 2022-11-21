В офисе Зеленского заверили, что выезжать с Украины из-за рисков блэкаута не нужно

Жителям Украины не стоит покидать страну из-за рисков тотального отключения электричества. Об этом заявил замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, жители Украины прошли через «много разных наихудших сценариев».

«В информационном пространстве был «взрыв» относительно выезда. Выезжать никуда не нужно», — приводит РИА Новости заявление Тимошенко.

Ранее директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что энергетической системе на всей территории Украины понадобится от трёх до десяти дней на восстановление в случае принятия решения о полном блэкауте.