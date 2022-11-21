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В офисе Зеленского заверили, что выезжать с Украины из-за рисков блэкаута не нужно

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Жителям Украины не стоит покидать страну из-за рисков тотального отключения электричества. Об этом заявил замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
В офисе Зеленского заверили, что выезжать с Украины из-за рисков блэкаута не нужно
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, жители Украины прошли через «много разных наихудших сценариев».

«В информационном пространстве был «взрыв» относительно выезда. Выезжать никуда не нужно», — приводит РИА Новости заявление Тимошенко.

Ранее директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что энергетической системе на всей территории Украины понадобится от трёх до десяти дней на восстановление в случае принятия решения о полном блэкауте.

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