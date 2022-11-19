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Глава ДТЭК призвал украинцев покинуть страну для снижения нагрузки на энергосистему

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Генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.
Глава ДТЭК призвал украинцев покинуть страну для снижения нагрузки на энергосистему
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

«Если жители смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что энергетической системе на всей территории Украины понадобится от трёх до десяти дней на восстановление в случае принятия решения о полном блэкауте.

Вместе с этим издание «Страна.ua» сообщило, что жители Одессы перекрыли улицу в городе в знак протеста против отключения электроэнергии.

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