Глава ДТЭК призвал украинцев покинуть страну для снижения нагрузки на энергосистему

Генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.

«Если жители смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что энергетической системе на всей территории Украины понадобится от трёх до десяти дней на восстановление в случае принятия решения о полном блэкауте.

Вместе с этим издание «Страна.ua» сообщило, что жители Одессы перекрыли улицу в городе в знак протеста против отключения электроэнергии.