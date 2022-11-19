«Страна.ua»: жители Одессы перекрыли улицу из-за отключения электроэнергии

Жители Одессы перекрыли улицу в городе в знак протеста против отключения электроэнергии. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Одесситы продолжают перекрывать улицы города, протестуя против отключений электроэнергии», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что жители города перекрыли дорогу на пересечении улицы Королёва и проспекта Глушко.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.