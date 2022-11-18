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«Страна.ua»: в Одессе начались протесты против отключения электроэнергии

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Жители Одессы вышли на улицы с протестом против отключения электричества.
«Страна.ua»: в Одессе начались протесты против отключения электроэнергии
  • AFP

«В Одессе люди перекрыли дорогу, протестуя против отключений света», — говорится в сообщении издания «Страна.ua».

Пост сопровождается видео, на котором люди препятствуют автомобильному движению.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

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