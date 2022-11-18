«Страна.ua»: в Одессе начались протесты против отключения электроэнергии
- AFP
«В Одессе люди перекрыли дорогу, протестуя против отключений света», — говорится в сообщении издания «Страна.ua».
Пост сопровождается видео, на котором люди препятствуют автомобильному движению.
Ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.