Зеленский отметил некачественную работу некоторых «пунктов несокрушимости» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «пункты несокрушимости» в некоторых украинских городах организованы некачественно.

«По всей стране развёрнуты «пункты несокрушимости», но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно», — приводит слова украинского лидера РИА Новости.

По словам Зеленского, больше всего проблем с организацией пунктов зафиксировано в Киеве.

Он также заявил о необходимости обеспечить точки всем необходимым со стороны чиновников.

Ранее Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.