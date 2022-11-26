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Зеленский отметил некачественную работу некоторых «пунктов несокрушимости» на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «пункты несокрушимости» в некоторых украинских городах организованы некачественно.

«По всей стране развёрнуты «пункты несокрушимости», но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно», — приводит слова украинского лидера РИА Новости.

По словам Зеленского, больше всего проблем с организацией пунктов зафиксировано в Киеве.

Он также заявил о необходимости обеспечить точки всем необходимым со стороны чиновников.

Ранее Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.

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