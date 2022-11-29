В Пентагоне заявили об отсутствии планов передавать Украине ЗРК Patriot

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США в настоящий момент нет планов по передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.

«Вопросы средств ПВО остаются ключевым приоритетом для Министерства обороны США и международного сообщества, когда речь заходит о поддержке Украины. Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на брифинге высокопоставленные представители Пентагона заявили, что американское Минобороны рассматривает все виды систем ПВО для поставки на Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.