В Пентагоне заявили об отсутствии планов передавать Украине ЗРК Patriot

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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США в настоящий момент нет планов по передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.
В Пентагоне заявили об отсутствии планов передавать Украине ЗРК Patriot
  • AFP
  • © MANDEL NGAN

«Вопросы средств ПВО остаются ключевым приоритетом для Министерства обороны США и международного сообщества, когда речь заходит о поддержке Украины. Что касается каких-либо разновидностей батарей Patriot, то на данном этапе у нас нет планов по их поставкам Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на брифинге высокопоставленные представители Пентагона заявили, что американское Минобороны рассматривает все виды систем ПВО для поставки на Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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