Пентагон рассматривает возможность поставок систем Patriot на Украину
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«ПВО является нашим высшим приоритетом, и мы ищем все возможности, которые могут помочь Украине... Patriot являются одними из противовоздушных систем, которые обсуждаются», — приводит слова чиновников РИА Новости.
Там уточнили, что изучают не только возможности США, но и их союзников.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что страны НАТО ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Варшава не отдаст Украине свои комплексы Patriot.