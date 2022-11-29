Пентагон рассматривает возможность поставок систем Patriot на Украину

Американское Минобороны рассматривает все виды систем ПВО для поставки на Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщили на брифинге высокопоставленные представители Пентагона.

«ПВО является нашим высшим приоритетом, и мы ищем все возможности, которые могут помочь Украине... Patriot являются одними из противовоздушных систем, которые обсуждаются», — приводит слова чиновников РИА Новости.

Там уточнили, что изучают не только возможности США, но и их союзников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что страны НАТО ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Варшава не отдаст Украине свои комплексы Patriot.