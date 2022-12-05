В МИД Финляндии высказались о возможности размещения ядерного оружия НАТО в стране

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто высказался о возможности размещения ядерного оружия НАТО на территории страны.
В МИД Финляндии высказались о возможности размещения ядерного оружия НАТО в стране
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Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Мы понимаем, что НАТО — альянс, располагающий ядерным оружием, но оно находится под контролем США, которые не стремятся распространять его в других странах... Мы не просим предоставить нам ядерное оружие, и никто нам его не предлагает», — цитирует его ТАСС.

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс.

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