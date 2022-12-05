Кабмин Финляндии внёс в парламент законопроект о вступлении страны в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает финское внешнеполитическое ведомство.

«Правительство 5 декабря представило в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО. По проекту презентации было получено около 1,6 тыс. мнений», — говорится в заявлении.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Венгрия намерена ратифицировать соглашение о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в начале февраля 2023 года.