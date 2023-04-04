Песков: расширение НАТО вынуждает Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности

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Расширение Североатлантического альянса вынуждает Россию принимать контрмеры, чтобы обеспечить свою безопасность.
Песков: расширение НАТО вынуждает Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — заявил он. 

Песков уточнил, что контрмеры будут такими, которые Россия «посчитает необходимыми».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля. Отмечается, что флаг страны поднимут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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