Песков: расширение НАТО вынуждает Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — заявил он.
Песков уточнил, что контрмеры будут такими, которые Россия «посчитает необходимыми».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля. Отмечается, что флаг страны поднимут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.