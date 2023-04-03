Генсек НАТО Столтенберг подтвердил вступление Финляндии в альянс 4 апреля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля. Отмечается, что флаг страны поднимут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Парламент Турции одобрил законопроект, ратифицирующий протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу 31 марта.

По его словам, это будет историческая неделя.

«Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии, и она станет членом альянса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём выразил мнение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса.