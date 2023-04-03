Генсек НАТО Столтенберг подтвердил вступление Финляндии в альянс 4 апреля
- РИА Новости
По его словам, это будет историческая неделя.
«Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии, и она станет членом альянса», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Столтенберг заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём выразил мнение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса.