МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным, пока Швеция не вступит в альянс

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса.

«Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперёд для нашей братской страны... Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней.

Он также заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО не по своей воле.