МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным, пока Швеция не вступит в альянс

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса.
МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным, пока Швеция не вступит в альянс
  • Gettyimages.ru

«Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперёд для нашей братской страны... Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней.

Он также заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО не по своей воле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить