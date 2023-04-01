МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным, пока Швеция не вступит в альянс
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«Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперёд для нашей братской страны... Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней.
Он также заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО не по своей воле.