Лукашенко: Швеция и Финляндия присоединились к НАТО не по своей воле

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Финляндия и Швеция присоединились к НАТО не по своей воле, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко: Швеция и Финляндия присоединились к НАТО не по своей воле
  • AP
  • © Johanna Geron/Pool

«Вы наклонили эти страны, которые спокойно жили, существовали и сотрудничали с Россией. Они ж не по своей воле туда влезли», — цитирует президента РИА Новости.

По словам Лукашенко, самостоятельность внешней политики — это роскошь, которую сегодня могут себе позволить не все народы и страны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней.

25 марта шведский премьер Ульф Кристерссон признал, что Финляндия вступит в НАТО быстрее, чем Швеция.

По словам главы правящей фракции парламента Венгрии Фидеса Мате Кочиша, Будапешт проголосует по вопросу о членстве Финляндии в НАТО 27 марта.

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