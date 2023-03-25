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Шведский премьер признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции

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Шведский премьер Ульф Кристерссон признал, что Финляндия вступит в НАТО быстрее, чем Швеция.
Шведский премьер признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас всё говорит о том, что Финляндия войдёт раньше Швеции», — сказал Кристерссон.

Как отмечается в материале, глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш сообщил, что Будапешт проголосует по вопросу о членстве Финляндии в НАТО 27 марта.

При этом решение о членстве Швеции в альянсе примут позже.

Ранее финский президент Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе.

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