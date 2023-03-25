Шведский премьер признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас всё говорит о том, что Финляндия войдёт раньше Швеции», — сказал Кристерссон.
Как отмечается в материале, глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш сообщил, что Будапешт проголосует по вопросу о членстве Финляндии в НАТО 27 марта.
При этом решение о членстве Швеции в альянсе примут позже.
Ранее финский президент Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.
Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе.