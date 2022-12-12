«Тактическая риторика»: почему в Финляндии заявили о необходимости продолжить сотрудничество с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным продолжать сотрудничество с Россией. Он напомнил, что протяжённость общей границы двух стран составляет более 1 тыс. км и в приграничной зоне сотрудничество на административном уровне осуществляется ежедневно. При этом финский лидер обозначил, что для восстановления доверия потребуется время. В РФ неоднократно подчёркивали, что Москва не имеет претензий к Хельсинки, однако будет вынуждена отвечать на изменение военных конфигураций после вступления страны в НАТО. С точки зрения политологов, членство Хельсинки в блоке навсегда изменит их отношения с Москвой, в связи с чем сохранение контактов между сторонами становится очень важным. Однако переоценивать тезисы Финляндии о важности сотрудничества с Россией не стоит, уверены аналитики, поскольку это может оказаться лишь тактическим приёмом.

Финляндия должна продолжать сотрудничество с Россией. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё.

«Мы должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяжённостью более 1 тыс. км», — приводит слова Ниинистё РИА Новости.

Финский лидер отметил, что сотрудничество с РФ в приграничной зоне двух стран на административном уровне происходит почти ежедневно. Тем не менее, по словам Ниинистё, для восстановления доверия понадобится время.

«Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента», — сказал политик, срок полномочий которого истекает в 2024 году.

Утрата нейтралитета

Напомним, что Финляндия, наряду со Швецией, сохраняла нейтральный статус со времён холодной войны. Соответствующие договорённости с финской стороной стали результатом дипломатического взаимодействия с СССР после Второй мировой войны, в которой Финляндия воевала на стороне нацистской Германии.

При этом, несмотря на внеблоковый статус, страна стала активным партнёром НАТО в середине 1990-х годов.

После начала российской спецоперации на Украине финские власти заявили о желании страны стать полноправным членом Североатлантического альянса вместе со Швецией. Это решение приветствовали в НАТО, отметив, что блок нарастит своё присутствие в этих странах ещё до их официального принятия в его ряды.

Стоит отметить, что до начала спецоперации РФ в США подчёркивали, что готовы принять Хельсинки и Стокгольм в альянс в любое время и в более сжатые сроки. В частности, об этом в январе заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Я работала при пяти администрациях, и, мне кажется, мы всегда говорили Финляндии и Швеции: «В любой момент, когда вы захотите обсудить членство (в НАТО. — RT), мы готовы это сделать», — сказала она.

В то же время в России неоднократно говорили, что у Финляндии нет причин опасаться за свою безопасность, так как у Москвы нет к ней претензий или проблем, аналогичных тем, что присутствуют в отношениях с Украиной. Эту позицию президент РФ Владимир Путин изложил в мае в ходе переговоров с Саули Ниинистё.

Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Никольский

«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — сообщили тогда в Кремле.

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После того как Финляндия и Швеция всё же приняли решение вступить в НАТО и запустили соответствующие процедуры, российский лидер снова подчеркнул, что у РФ нет проблем со Швецией и с Финляндией.

При этом, отвечая на вопрос журналистов после Каспийского саммита в июне, Владимир Путин заявил, что власти этих стран должны чётко представлять, что раньше никаких угроз не было, а теперь в случае размещения на их территории военных контингентов и инфраструктуры НАТО РФ будет вынуждена «отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создают угрозы».

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что вступление Финляндии и Швеции в альянс поставит под вопрос дальнейший безъядерный статус Балтийского региона.

«В случае такого расширения НАТО протяжённость его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придётся укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдёт в прошлое, будет серьёзно наращиваться группировка сухопутных сил и Военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге. И граждане двух стран — кандидатов в НАТО — тоже», — цитирует Медведева РИА Новости.

В начале декабря в журнале Минобороны для высшего и старшего командного состава ВС РФ «Военная мысль» был опубликован материал, в котором отмечалось, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынудит Россию нарастить группировку войск на этом направлении, а также принять ряд конкретных мер, включая планирование высокоточных ракетных ударов по объектам на их территории.

По словам авторов материала, несмотря на то, что планируемое вступление Стокгольма и Хельсинки в альянс, по сути, представляет собой лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений, его нужно рассматривать как наиболее актуальный вызов России, который требует принятия адекватных мер.

«Немного погорячились»

С точки зрения аналитиков, в финском политическом истеблишменте до сих пор присутствуют определённые сомнения относительно перспектив и возможных последствий вступления страны в Североатлантический альянс, о чём косвенно свидетельствуют заявления относительно важности взаимодействия с РФ.

«Финские власти немного погорячились. Теперь же они всё взвесили — и стало ясно, что их интересы в сфере безопасности и экономики не совсем совпадают с интересами США. Самое главное — возрастает риск конфликта. Финны жили достаточно хорошо. Россия — дружелюбный сосед, и теперь непонятно, зачем эти отношения обострили до состояния, кода приходится думать о военных аспектах и безопасности», — пояснил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса

РИА Новости

© Валерий Мельников

Однако, по его мнению, придавать слишком большое значение тезисам Хельсинки о необходимости продолжать сотрудничество с РФ не стоит, так как большинство политиков в Европе и Скандинавии зависимы от США и ЕС и их реальные действия, как правило, расходятся с риторикой.

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Ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков, в свою очередь, полагает, что присоединение Финляндии к НАТО навсегда изменит характер межгосударственного общения между Хельсинки и Москвой, в том числе в вопросах двусторонней кооперации.

«Это будет накладывать особый отпечаток на всё сотрудничество во всех сферах, прежде всего в вопросах обороны и безопасности. В связи с этим достаточная степень доверия и сохранение контактов становятся очень важными. Иначе есть риск полного разрушения остатков системы европейской безопасности и перехода к полностью конфликтному миру, чего России точно не хочется», — рассуждает политолог.

Он добавил, что Москва всегда уважала интересы Финляндии.

«Со своей стороны Россия делала всё для того, чтобы снизить напряжённость на севере Европы. Там было минимальное развёртывание наших сил и средств, что прекрасно известно финским политикам и военным. Заявления Москвы подкреплялись делами», — напомнил эксперт.

При этом он согласен с тем, что сейчас в рядах политиков Финляндии и Швеции наблюдается некая растерянность.

«Оказалось, что не все в НАТО готовы так быстро и легко их принять, и они наконец понимают, что вступление в альянс не уменьшает, а увеличивает потенциальную угрозу их национальной безопасности. Особенно это касается Швеции, ведь идёт речь об отказе от почти векового нейтрального статуса ради туманных целей. Фактически это означает потерю суверенитета, так как на их территории теперь будут развёрнуты иностранные военные базы и военные объекты», — говорит Ермаков.

Причём Москва неоднократно призывала Хельсинки и Стокгольм не делать скоропалительных и необдуманных шагов, напомнил эксперт.