«Территория будущего противостояния»: как США и НАТО активизируют военную деятельность в Арктике

США и другие страны НАТО рассматривают Арктику в качестве «потенциально конфликтного региона», поэтому активизировали здесь свою военную деятельность, заявил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев. По его словам, военно-морские силы этих государств регулярно совершают походы в Баренцевом море, а также усиливают интенсивность учений. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о росте российского присутствия на Крайнем Севере. По мнению экспертов, США и НАТО пытаются оспорить статус России как ведущей арктической державы.

Соединённые Штаты и другие страны Североатлантического альянса активизировали свою военную деятельность в Арктическом регионе, заявил командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

«Рассматривая Арктику в качестве потенциально конфликтного региона, США и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе... Под предлогом роста конфликтного потенциала в регионе на фоне негативных тенденций в сфере стратегической стабильности и безопасности предпринимаются практические шаги для... милитаризации Арктического региона», — сообщил Моисеев.

В частности, отметил российский военачальник, США и НАТО ввели практику регулярных одиночных и групповых походов боевых кораблей в Баренцевом море. Кроме того, в этом районе поддерживается постоянное присутствие многоцелевых подлодок американских ВМС, а также отмечается «устойчивый рост интенсивности» учебной боевой деятельности, подчеркнул Моисеев.

«Альянс уже обладает в Арктике развитой инфраструктурой... и по факту принимаются дальнейшие практические меры по наращиванию объектов военной инфраструктуры... В целом расширение военного присутствия Объединённых вооружённых сил НАТО является уже состоявшимся фактом и свидетельствует о переходе блока к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в Арктике», — цитирует РИА Новости командующего Северным флотом.

Стратегия и присутствие

Напомним, в октябре этого года Белый дом представил новую национальную стратегию для Арктики, которая предусматривает усиление соперничества с Россией в этом регионе.

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Документ определяет ряд основных направлений работы: усиление военного присутствия США в Арктике, активизацию учений со странами-партнёрами для «сдерживания агрессии в Арктике, прежде всего со стороны России», модернизацию противовоздушной обороны NORAD и обеспечение береговой охраны США дополнительными ледоколами, а также улучшение картографирования вод региона и прогнозирования погодных условий.

«Мы углубим сотрудничество с союзниками и партнёрами в Арктике для достижения этих целей и управления рисками, связанными с дальнейшей милитаризацией и возникновением непреднамеренных конфликтов, в том числе вследствие геополитической напряжённости в отношениях с Россией», — говорится в стратегии.

При этом там отдельно отмечается, что с учётом ситуации на Украине межправительственное сотрудничество с Россией в Арктике «фактически невозможно».

Авторы документа не исключают, что взаимодействие с Россией может быть возобновлено при соблюдении определённых условий, однако полагают, что в обозримом будущем это вряд ли произойдёт.

О своих амбициях в Арктике заявляет и Североатлантический альянс. В конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что усиление России на Крайнем Севере имеет значение при рассмотрении вопроса безопасности стран альянса по обеим сторонам Атлантики. В связи с этим он приветствовал грядущее вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые должны усилить присутствие НАТО в регионе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Alexandru Dobre

В конце ноября, выступая на парламентской ассамблее альянса в Мадриде, Столтенберг заявил, что намерение укрепить присутствие НАТО в Арктике связано в том числе с усилением военного присутствия России в регионе.

«Крайний Север становится всё более важным регионом и отчасти потому, что Россия существенно нарастила там своё военное присутствие, расконсервировала старые советские базы и инфраструктуру и развернула там дополнительные подводные лодки и современное ядерное вооружение», — сказал генсек.

При этом он заявил, что НАТО можно назвать не только Североатлантическим, но и арктическим альянсом.

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«Семь из восьми арктических стран, состоящих в Арктическом совете, входят или скоро войдут в НАТО — имеются в виду Финляндия и Швеция. Поэтому НАТО, конечно, также можно назвать арктическим альянсом», — заявил Столтенберг.

В МИД РФ отреагировали на слова генсека, отметив, что подобные заявления вызывают озабоченность и являются попыткой сознательного формирования образа противника в лице России.

«НАТО затягивает всё больше стран в высокие широты. Многие страны вообще не имеют арктических компетенций. Это, соответственно, повышает риски непреднамеренных инцидентов, появления конфликтных ситуаций. Всё это не может не вызывать у нас озабоченность», — приводит РИА Новости слова посла по особым поручениям МИД, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова.

Вместе с тем стоит отметить, что арктические амбиции США и НАТО уже выходят за рамки риторики. Так, американское военно-политическое издание 19FortyFive сообщило в ноябре, что альянс показательно усилил военную активность в Арктическом регионе.

Издание, в частности, сообщило, что ВМС США и Королевский флот Великобритании поэтапно развёртывают свои авианосцы в Арктике, которая считалась регионом низкой напряжённости. Таким образом, утверждает обозреватель 19FortyFive, НАТО показывает свою обеспокоенность действиями России.

Арктический рубеж

Арктический регион давно вызывает интерес США и их союзников из-за потенциальных залежей полезных ископаемых и энергетических ресурсов, отметил в комментарии RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

«Газ, редкоземельные ископаемые и металлы и ещё много весьма важных для человечества полезных вещей, которые хранит земля, находятся в Арктике. Таяние льдов вызывает большой интерес государств, которые хотели бы получить долю этих богатств. Отдельные политики в США говорят, что если раньше человечество билось за средиземноморские маршруты, то в будущем будет биться в вооружённых конфликтах за Северный морской путь», — подчеркнул эксперт.

Атомная подводная лодка ВМФ РФ во время учений в рамках комплексной арктической экспедиции Военно-морского флота и Русского географического общества

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Россия обеспечивает безопасность своих широт, однако это не означает, что НАТО отзовёт претензии на регион, добавил Кошкин.

«Нет, они готовятся, и мы видим, как они это делают. В основном увеличивают присутствие боевых надводных и подводных кораблей. Подобного рода сигналы свидетельствуют, что необходимо принимать все необходимые меры, чтобы защитить свои арктические зоны влияния», — отметил политолог.

США и НАТО будут продолжать наращивать своё присутствие в Арктике, чтобы попытаться оспорить статус России в этом регионе, уверен военный эксперт Иван Коновалов.

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«Коллективный Запад рассматривает Арктику как территорию будущего противостояния, такую позицию он демонстрировал и раньше. Обратите внимание: в Арктическом совете, кроме России, все остальные страны — члены НАТО. Все их заявления и действия всегда демонстрировали желание побороться за арктические просторы, которые в основном контролируются Российской Федерацией», — подчеркнул эксперт.

Россия, безусловно, отмечает такую позицию НАТО и принимает соответствующие меры, добавил Коновалов.

«Поэтому Северный флот получил статус оперативно-стратегического командования, то есть фактически статус отдельного военного округа. Такого у нас ещё в истории не было, и таким образом было продемонстрировано отношение Российской Федерации к тому, что Запад наращивает свои военные усилия в Арктике», — подчеркнул аналитик.

При этом Россия готова противостоять попыткам НАТО оспорить её статус главной арктической державы, отметил Коновалов.

«Для Запада совершенно очевидно, что арктические рубежи РФ очень хорошо защищены и всё, что там происходит, контролируется Военно-морским флотом и Вооружёнными силами России», — заключил эксперт.