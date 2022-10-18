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Сенатор из США: в Арктике возможно противостояние Москвы и Вашингтона

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Глобальное потепление превращает Арктику в потенциальный регион конфликта, в том числе с Россией, заявил американский сенатор Ангус Кинг.

«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — сказал Кинг в интервью телеканалу CNN.

По его словам, изменения климата привели к «ажиотажу» вокруг Арктики.

Он предположил, что в регионе возможен конфликт США и России.

21 сентября посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что военное присутствие Великобритании в Арктике носит провокационный характер и усиливает там военную напряжённость.

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