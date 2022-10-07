В Белом доме заявили о планах «эффективно конкурировать» с Россией и КНР

США намерены эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике, заявили высокопоставленные представители Белого дома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию, стратегия определяет усилившуюся стратегическую конкуренцию в Арктике за последние десять лет.

«(Стратегия. — RT) призвана отвечать и позиционировать Соединённые Штаты так, чтобы эффективно конкурировать и управлять этими напряжёнными отношениями», — заявили в Белом доме.

В соответствии с этим в США приняли решение о начале строительства трёх новых ледоколов в дополнение к тем, что уже используются.

В августе в Госдепе сообщали, что администрация намерена учредить должность посла по особым поручениям в Арктике для продвижения интересов США в регионе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует усилить свою роль в Арктике с учётом активизации политики России и Китая в Арктическом регионе.