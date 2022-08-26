В США появится посол по особым поручениям в Арктическом регионе

Администрация США намерена учредить должность посла по особым поручениям в Арктике для продвижения интересов США в регионе.

Об этом сообщил Госдеп.

Это будет сделано для продвижения интересов и дальнейшего взаимодействия США с союзниками и партнёрами в Арктике, говорится в сообщении.

«Президент планирует повысить должность координатора по Арктике и при условии рекомендаций и согласия сената назначить посла по особым поручениям в Арктическом регионе», — заявило ведомство.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность планами возобновить работу Арктического совета без участия России, а также предупредил, что решения, принятые в таком формате, будут считаться нелегитимными.

В марте министр сухопутных войск США Кристин Уормут сообщила, что в Вашингтоне рассматривают перспективу усиления военного присутствия в Арктике.