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В США появится посол по особым поручениям в Арктическом регионе

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Администрация США намерена учредить должность посла по особым поручениям в Арктике для продвижения интересов США в регионе.
В США появится посол по особым поручениям в Арктическом регионе
  • AFP
  • © Daniel SLIM

Об этом сообщил Госдеп.

Это будет сделано для продвижения интересов и дальнейшего взаимодействия США с союзниками и партнёрами в Арктике, говорится в сообщении.

«Президент планирует повысить должность координатора по Арктике и при условии рекомендаций и согласия сената  назначить посла по особым поручениям в Арктическом регионе», — заявило ведомство.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность планами возобновить работу Арктического совета без участия России, а также предупредил, что решения, принятые в таком формате, будут считаться нелегитимными.

В марте министр сухопутных войск  США Кристин Уормут сообщила, что в Вашингтоне рассматривают перспективу усиления военного присутствия в Арктике.

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