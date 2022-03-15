В США рассматривают возможность усиления военного присутствия в Арктике
«Мы думаем, как использовать возможности, которые у нас уже есть в Арктике. Очевидно, что это очень важное стратегическое место. Мы изучаем, что мы можем сделать там с помощью вооружённых сил», — цитирует её ТАСС.
По словам министра, в регионе уже есть американские военные объекты и там можно проводить учения с союзниками.
Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл допустил возможность создания в Арктике «бригады арктического типа», которая имела бы спецподготовку по прохождению службы в особых условиях региона.
В сентябре 2021 года в Арктике началась совместная российско-американская научная экспедиция NABOS-2021 на судне «Академик Трешников».
До этого в регионе прошли учения Северного флота с привлечением до 8 тыс. военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей и судов обеспечения.