В Арктике началась совместная экспедиция России и США

Совместная российско-американская научная экспедиция NABOS-2021 началась в Арктике на судне «Академик Трешников».

«Менее часа назад в Арктику вышла российско-американская морская экспедиция NABOS-2021. Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» покинуло норвежский порт Киркенеса с международной группой учёных из России, США, Японии и Норвегии на борту», — цитирует ТАСС сообщение Telegram-канала «Лёд».

Участники экспедиции проведут исследования в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море, а также в глубоководной части Северного Ледовитого океана.

Одной из целей экспедиции является изучение климатических изменений в Арктике.

Ранее в Арктике начались учения Северного флота с привлечением до 8 тыс. военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей и судов обеспечения.