В Арктике началась совместная экспедиция России и США
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«Менее часа назад в Арктику вышла российско-американская морская экспедиция NABOS-2021. Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» покинуло норвежский порт Киркенеса с международной группой учёных из России, США, Японии и Норвегии на борту», — цитирует ТАСС сообщение Telegram-канала «Лёд».
Участники экспедиции проведут исследования в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море, а также в глубоководной части Северного Ледовитого океана.
Одной из целей экспедиции является изучение климатических изменений в Арктике.
Ранее в Арктике начались учения Северного флота с привлечением до 8 тыс. военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей и судов обеспечения.