Северный флот начал учения в Арктике с привлечением до 8 тысяч военных 

В Арктике начались учения Северного флота с привлечением до 8 тыс. военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей и судов обеспечения.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что практические действия пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа.

В сообщении говорится, что в учении задействовано до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, включая более 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения.

Ранее фрегат Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.