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Фрегат Черноморского флота провёл учения в Средиземном море

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Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл учения по пополнению запасов ночью в Средиземном море.
Фрегат Черноморского флота провёл учения в Средиземном море
  • Reuters

«Кроме того, в ходе учения экипаж фрегата отработал охрану и оборону корабля при стоянке на незащищённом рейде», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу Черноморского флота.

Отмечается, что корабль не заходил в пункт материально-технического обеспечения, а встал на якорь.

Учения прошли в полном соответствии с планом.

12 июля сообщалось, что фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели учение на морских полигонах.

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