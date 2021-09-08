Фрегат Черноморского флота провёл учения в Средиземном море
- Reuters
«Кроме того, в ходе учения экипаж фрегата отработал охрану и оборону корабля при стоянке на незащищённом рейде», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу Черноморского флота.
Отмечается, что корабль не заходил в пункт материально-технического обеспечения, а встал на якорь.
Учения прошли в полном соответствии с планом.
12 июля сообщалось, что фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели учение на морских полигонах.