Фрегаты ЧФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели учебный морской бой

Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) провели учение на морских полигонах.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Как отмечается, согласно замыслу учений, береговые средства наблюдения и разведки обнаружили неопознанный беспилотник, передвигавшийся вдоль линии госграницы России.

Впоследствии аппарат сел на вертолётную площадку корабля в нейтральных водах (корабля, обнаруженного в составе ударной группы условного противника).

Уточняется, что на запросы российских моряков корабли противника не отвечали.

«При подходе в обозначенный район экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» были атакованы. Боевые расчёты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами противовоздушной обороны отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы», — объяснили в пресс-службе Черноморского флота.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.