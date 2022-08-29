Столтенберг: НАТО необходимо наращивать своё присутствие в Арктике
«НАТО необходимо наращивать своё присутствие в Арктике», — приводит Интерфакс слова Столтенберга газете Welt am Sonntag.
Он отметил, что Россия недавно активизировала свою деятельность в этом богатом ресурсами районе, «вновь открыв базы советской эпохи» и «разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты».
Также Китай объявил себя «околоарктическим государством» и проявляет к Арктике растущий интерес, выразил обеспокоенность Столтенберг.
В начале августа премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.
По словам Мишустина, главная цель развития Северного морского пути — обеспечить надёжную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны.