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Обозреватель The Hill Фрэнси назвал возмутительными претензии России на Арктику

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За 20 лет существования Арктического совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в Арктике, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
Обозреватель The Hill Фрэнси назвал возмутительными претензии России на Арктику
  • Gettyimages.ru

«Соревнование, происходящее на вершине мира, касается гегемонии над торговлей, а также над ресурсами», — пишет он.

Автор также отметил то внимание, которое Россия уделяет развитию Северного морского пути для обеспечения судоходной связи между Европой и Азией.

Между тем Фрэнси выразил мнение, что конфликт на Украине «будет препятствовать арктическим амбициям» России из-за принятых Западом санкций.

В начале августа премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.

По словам Мишустина, главная цель развития Северного морского пути — обеспечить надёжную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны.

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