МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряжённость

Военное присутствие Великобритании в Арктике носит провокационный характер и усиливает там военную напряжённость. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, чего нельзя сказать о неарктических членах альянса, например Великобритании, чьё военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряжённость», — заявил Корчунов.

Он подчеркнул, что власти Китая, в отличие от стран НАТО, традиционно придерживаются политики военной сдержанности в Заполярье.

15 августа Минобороны сообщило, что британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.

В связи с этим временный поверенный России в Великобритании Александр Гусаров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона призывает Британию не создавать очаг напряжённости в Арктике.