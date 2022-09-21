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МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряжённость

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Военное присутствие Великобритании в Арктике носит провокационный характер и усиливает там военную напряжённость. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, чего нельзя сказать о неарктических членах альянса, например Великобритании, чьё военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряжённость», — заявил Корчунов.

Он подчеркнул, что власти Китая, в отличие от стран НАТО, традиционно придерживаются политики военной сдержанности в Заполярье.

15 августа Минобороны сообщило, что британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.

В связи с этим временный поверенный России в Великобритании Александр Гусаров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона призывает Британию не создавать очаг напряжённости в Арктике.

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