В Минобороны сообщили, что британский самолёт-разведчик нарушил госграницу России
- РИА Новости
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«Воздушная цель нарушила государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос», — говорится в заявлении в Telegram.
В Минобороны добавили, что истребитель МиГ-31БМ вытеснил британский самолёт за пределы территории России.
В июле сообщалось, что ВВС Великобритании увеличили число вылетов самолётов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц с началом Россией военной спецоперации на Украине, в марте число вылетов достигло 18.