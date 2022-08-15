В Минобороны сообщили, что британский самолёт-разведчик нарушил госграницу России

Британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Воздушная цель нарушила государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос», — говорится в заявлении в Telegram.

В Минобороны добавили, что истребитель МиГ-31БМ вытеснил британский самолёт за пределы территории России.

В июле сообщалось, что ВВС Великобритании увеличили число вылетов самолётов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц с началом Россией военной спецоперации на Украине, в марте число вылетов достигло 18.