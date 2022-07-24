UKDJ: ВВС Британии увеличили число вылетов самолётов-разведчиков
В декабре 2021 года самолёты совершили шесть вылетов, в январе 2022 года — девять, а в феврале — до 12.
«На этой неделе британские самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают летать над Чёрным морем вблизи Украины, следя за российскими войсками», — сообщает портал.
В феврале заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов сообщил, что стратегические бомбардировщики США в 2021 году начали на 40% чаще летать у российских границ.