UKDJ: ВВС Британии увеличили число вылетов самолётов-разведчиков

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Британские ВВС увеличили число вылетов самолётов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц с началом Россией военной спецоперации на Украине, в марте число вылетов достигло 18, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные Министерства обороны королевства.

В декабре 2021 года самолёты совершили шесть вылетов, в январе 2022 года — девять, а в феврале — до 12.

«На этой неделе британские самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают летать над Чёрным морем вблизи Украины, следя за российскими войсками», — сообщает портал.

В феврале заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов сообщил, что стратегические бомбардировщики США в 2021 году начали на 40% чаще летать у российских границ.

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