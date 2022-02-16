В Совбезе России заявили об участившихся полётах авиации США у российских границ

Стратегические бомбардировщики США в 2021 году начали на 40% чаще летать у российских границ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, интенсивность воздушной разведки увеличилась почти в два раза, прежде всего в Калининградской области и в Крыму.

Он также отметил продолжение провокационной деятельности кораблей НАТО в Чёрном море.

18 декабря 2021 года Россия официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу.

Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как в ноябре 2020 года США официально вышли из данного договора.