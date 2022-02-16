В Совбезе России заявили об участившихся полётах авиации США у российских границ
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
По его словам, интенсивность воздушной разведки увеличилась почти в два раза, прежде всего в Калининградской области и в Крыму.
Он также отметил продолжение провокационной деятельности кораблей НАТО в Чёрном море.
18 декабря 2021 года Россия официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу.
Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как в ноябре 2020 года США официально вышли из данного договора.