США официально покидают Договор по открытому небу

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Соединённые Штаты 22 ноября официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
США официально покидают Договор по открытому небу
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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что именно 22 ноября истекают полгода с момента поданного американскими властями уведомления другим участникам о намерении выйти из документа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона потребует от партнёров в рамках Договора по открытому небу не передавать США данные о полётах над российской территорией.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Как уточнили в Госдепе, решение вступает в силу через шесть месяцев после объявления.

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