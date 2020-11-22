США официально покидают Договор по открытому небу

Соединённые Штаты 22 ноября официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что именно 22 ноября истекают полгода с момента поданного американскими властями уведомления другим участникам о намерении выйти из документа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона потребует от партнёров в рамках Договора по открытому небу не передавать США данные о полётах над российской территорией.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Как уточнили в Госдепе, решение вступает в силу через шесть месяцев после объявления.