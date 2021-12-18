Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

Россия 18 декабря официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, вопрос о возможности продолжения участия в договоре или же выходе из него всё ещё рассматривает Белоруссия, которая входила в единую группу с Россией в рамках соглашения.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как в ноябре 2020 года США официально вышли из данного договора.