Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

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Россия 18 декабря официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу.
Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, вопрос о возможности продолжения участия в договоре или же выходе из него всё ещё рассматривает Белоруссия, которая входила в единую группу с Россией в рамках соглашения.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как в ноябре 2020 года США официально вышли из данного договора.

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