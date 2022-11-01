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МИД: генсек НАТО Столтенберг пытается сформировать из России образ врага

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли российской стороны в Арктике пытается сформировать из России образ врага.
МИД: генсек НАТО Столтенберг пытается сформировать из России образ врага
  • AP

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице России», — цитирует его РИА Новости.

Корчунов напомнил, что Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО.

Ранее в Белом доме отметили, что США намерены эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике.

Столтенберг заявлял, что альянсу следует усилить свою роль в Арктике с учётом активизации политики России и Китая в Арктическом регионе.

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