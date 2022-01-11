В США заявили о готовности обсудить с Финляндией и Швецией вопрос членства в НАТО

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их членства в НАТО, если эти страны выразят такое желание.

Об этом информирует РИА Новости.

«В любое время, когда вы (Финляндия и Швеция. — RT) будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве (в НАТО. — RT), мы это сделаем», — заявила Нуланд в рамках брифинга в Госдепе США.

Так она ответила на вопрос о возможности членства в НАТО для этих государств.

В декабре исследовательская компания Taloustutkimus Oy по заказу Консультативного совета по информации оборонного назначения при Минобороны Финляндии провела опрос среди жителей страны, чтобы выяснить их отношение к государственной политике безопасности.

Около половины опрошенных (51%) высказались против стремления к вступлению Финляндии в НАТО, 24% выступили за такую перспективу, а ещё 24% не смогли дать ответ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьёзные военно-политические последствия.