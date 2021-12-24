Захарова оценила последствия возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО
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Она отметила, что «проводимую Финляндией, Швецией традиционную политику неучастия в военных союзах наша сторона рассматривает как важный фактор обеспечения стабильности на севере Европы».
Захарова добавила, что Москва видит целенаправленную работу НАТО «по втягиванию в орбиту своих интересов и конъюнктурной политики этих стран».
«Это, конечно, не может не вызывать у нас вопросов. Вполне очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО... имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы адекватных ответных шагов с российской стороны», — сказала официальный представитель МИД.
Также Захарова заявила, что российская сторона пока не видит у Евросоюза готовности к диалогу по безопасности на условиях равноправия.