МИД России заявил об отсутствии у ЕС готовности к равноправному диалогу по безопасности

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не видит у Евросоюза готовности к диалогу по безопасности на условиях равноправия.
МИД России заявил об отсутствии у ЕС готовности к равноправному диалогу по безопасности
  • © МИД РФ

По её словам, в интересах Европейского союза «способствовать предотвращению дальнейшей деградации военно-политической ситуации в Европе».

«Для этого необходимо, чтобы США и их союзники представили гарантии нерасширения НАТО и неразмещения угрожающих России систем вооружений вблизи наших, российских границ. Видим ли мы такую готовность со стороны ЕС по комплексу вышеперечисленных мер? Видим ли мы готовность Брюсселя к взаимодействию с Россией на основе равноправия и с учётом наших законных интересов в данном вопросе? Нет, пока не видим», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ЕС координирует с партнёрами свои действия в связи с предложениями России по гарантиям безопасности в Европе.

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