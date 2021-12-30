Опрос показал отношение жителей Финляндии к НАТО

Исследовательская компания Taloustutkimus Oy по заказу Консультативного совета по информации оборонного назначения при Минобороны Финляндии провела опрос среди жителей страны, чтобы выяснить их отношение к государственной политике безопасности. Среди прочего респонденты выразили своё мнение по поводу возможного вступления в НАТО и той роли, которую играет альянс. С результатами опроса ознакомился RT.

Около половины опрошенных (51%) высказались против стремления ко вступлению Финляндии в НАТО, 24% выступили за такую перспективу, а ещё 24% не смогли дать ответ.

За последние годы этот показатель снизился: в 2020-м цифры были на уровне 53%—21%—25% соответственно, а за год до этого 64% были против возможного вступления в альянс и 20% — за. В 2011—2013 годах против членства в военном блоке выступали порядка 70% финнов (при 18—21% сторонников присоединения к НАТО).

«Две трети (опрошенных. — RT) относятся к военному сотрудничеству с НАТО положительно, четверть — отрицательно», — говорится в отчёте Консультативного совета.

При этом 30% опрошенных считают, что альянс оказывает положительное влияние на безопасность Финляндии, противоположной позиции придерживаются 20%.

В то же время, несколько возросло число респондентов, по мнению которых Россия оказывает «негативное влияние» на безопасность страны. Так ответили 51% участников опроса (в 2020 году — 47%).

Среди факторов, вызывающих наибольшее беспокойство, участники опроса назвали киберугрозы, организованную преступность, международный терроризм и глобальную ситуацию с беженцами, а также инфекционные заболевания и распространение оружия массового уничтожения.

Опрос проводился с 15 сентября по 5 октября 2021 года среди 1001 респондента в возрасте от 15 до 79 лет. Статистическая погрешность результатов оценивается в 3,2 процентных пункта.

В октябре финский Аналитический центр деловой жизни (Eva) представил результаты опроса, согласно которым почти 60% финнов заявили о наличии «военной угрозы», исходящей от России.

