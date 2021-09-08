В МИД Финляндии рассказали о влиянии России, Китая и США на международное сотрудничество

Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало документ, в котором содержится анализ развития международного сотрудничества. В ведомстве среди прочего выразили мнение о том, как Россия, Китай и США влияют на этот процесс. С документом ознакомился RT.

Как отметили в МИД Финляндии, многостороннее сотрудничество переживает фазу кризиса. Напряжённость в отношениях между крупными державами, разные идеологии и торговые войны подрывают основы этой политической модели решения проблем в мире.

Так, по словам сотрудников министерства, Китай работает над созданием мирового порядка, который отвечал бы его собственным устремлениям, а Россия якобы создаёт «угрозу» безопасности.

«Действия России, особенно незаконная аннексия Крыма, подрывают стабильность и доверие в сфере международной безопасности, при этом затрагиваются районы, прилегающие к Финляндии», — говорится в документе.

Однако в ведомстве не поясняют, о каких именно событиях вблизи финских рубежей идёт речь.

Официальные лица России неоднократно высказывались о необходимости нормализации отношений со странами Запада.

По словам президента России Владимира Путина, Москва открыта к честному созидательному взаимодействию.