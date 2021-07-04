Песков высказался о необходимости диалога России и ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» высказался о необходимости диалога России и ЕС.

«Когда Германия, Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что диалог Москвы и Брюсселя является необходимой вещью.

«Я даже не говорю о нормализации, я говорю просто о попытке возобновить диалог, столь необходимый для Брюсселя и для Москвы», — отметил он.

Ранее Песков заявлял, что в России видят желание Франции и Германии выстраивать диалог с Россией, однако «младоевропейцы» блокируют эти мирные инициативы.

В июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о заинтересованности Евросоюза в привлечении Москвы к решению глобальных проблем. Он назвал Россию крупным игроком на международной арене, отметив, что страна существенно увеличила своё присутствие во многих частях мира.