Россия видит заинтересованность Франции и ФРГ в диалоге

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В России видят желание Франции и Германии выстраивать диалог с Россией, однако «младоевропейцы» блокируют эти мирные инициативы.
Россия видит заинтересованность Франции и ФРГ в диалоге
  • Reuters

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Он отметил, что страны предложили подключить Москву к работе саммита Евросоюза, однако эта инициатива не получила поддержки от всех представителей ЕС.

«Мы, с одной стороны, видим желание и намерение тех же Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на все имеющиеся разногласия. С другой стороны, мы видим абсолютно непримиримую позицию «младоевропейцев», которые блокируют мирные инициативы в отношении России этих старых европейцев», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о заинтересованности Евросоюза в привлечении Москвы к решению глобальных проблем. Он назвал Россию крупным игроком на международной арене, отметив, что страна существенно увеличила своё присутствие во многих частях мира.

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