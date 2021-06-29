ЕС заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем

Короткая ссылка
Европейский союз заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
ЕС заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем
  • Reuters

«Есть также глобальные проблемы, в решении которых в наших интересах привлечь Россию, потому что нерешение этих проблем затронет всех нас», — написал Боррель в своём блоге.

По его словам, Россия является крупным игроком на мировой арене и увеличила своё присутствие во многих частях мира.

Он упомянул мировые проблемы, затрагивающие интересы ЕС: конфликты в Ливии, Афганистане, Нагорном Карабахе, Сирии, а также СВПД по Ирану.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны обсуждать проблемы в отношениях с Москвой не между собой, а напрямую с президентом России Владимиром Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить