ЕС заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем

Европейский союз заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Есть также глобальные проблемы, в решении которых в наших интересах привлечь Россию, потому что нерешение этих проблем затронет всех нас», — написал Боррель в своём блоге.

По его словам, Россия является крупным игроком на мировой арене и увеличила своё присутствие во многих частях мира.

Он упомянул мировые проблемы, затрагивающие интересы ЕС: конфликты в Ливии, Афганистане, Нагорном Карабахе, Сирии, а также СВПД по Ирану.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны обсуждать проблемы в отношениях с Москвой не между собой, а напрямую с президентом России Владимиром Путиным.