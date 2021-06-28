Меркель призвала ЕС к прямому диалогу с Путиным

Страны Евросоюза должны обсуждать проблемы в отношениях с Москвой не между собой, а напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе видеоконференции во франко-германской парламентской ассамблее заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

Она призвала обсудить все волнующие вопросы на саммите ЕС — Россия.

«Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но и провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество», — заявила канцлер ФРГ.

Меркель отметила, что отношения между Россией и Евросоюзом действительно плохие, но «и во времена холодной войны велись переговоры».

«Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией», — заключила политик.

Меркель ранее предложила странам ЕС создать форматы диалога с Россией для разрешения спорных вопросов, так как, по её мнению, переговоров между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным недостаточно.

В Кремле положительно оценили эту инициативу, отметив, что Москва приветствует предложения, которые могут оказать помощь в налаживании диалога с Брюсселем.