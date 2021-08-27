Шойгу рассказал, что против России извне ведётся «глубокая работа»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что против страны извне ведётся «глубокая работа».

Как сообщает kp.ru, глава Минобороны России на конференции в рамках форума «Армия-2021» указал, что в настоящий момент центры антироссийской пропаганды активно создают в Польше, Финляндии и странах Балтии.

«Постепенно, шаг за шагом, против нас ведётся глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки», — заявил он.

По словам главы оборонного ведомства, российской стороне необходимо создать систему защиты от подобной работы, направленной на подрыв позиций России.

Ранее Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отдают себе отчёт «и не носят розовые очки» в связи с заявлениями США и НАТО о том, что их линия на сдерживание России является константой во внешней политике.