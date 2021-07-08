В Кремле прокомментировали линию Запада по сдерживанию России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отдают себе отчёт «и не носят розовые очки» в связи с заявлениями США и НАТО о том, что их линия на сдерживание России является константой во внешней политике.

Он напомнил, что с соответствующими заявлениями о линии по сдерживанию России выступали визави в Европе и в США, а также российские оппоненты в НАТО.

«Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши, мы отдаём себе отчёт, розовые очки не носим, и, безусловно, вот эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва будет жёстко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции.