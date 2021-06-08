МИД: Россия будет жёстко отвечать на давление со стороны Запада

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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва будет жёстко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции.
МИД: Россия будет жёстко отвечать на давление со стороны Запада
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«Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то санкции или попытки военного давления, мы, конечно, будем отвечать и жёстко отстаивать наши интересы», — цитирует РИА Новости Грушко.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что режим санкций Запада в отношении России останется навсегда.

В Кремле назвали неэффективной политику антироссийских санкций. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в России будут ориентироваться на собственные интересы.

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