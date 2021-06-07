В МИД заявили, что режим санкций против России останется навсегда

Режим санкций Запада в отношении России останется навсегда, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, санкционные меры уже закреплены во многих законодательных актах и «открутить назад будет невозможно».

Панкин отметил, что все эти ограничения «нелегитимные» и «вводились под очень зыбкими предлогами», но «обратно не открутить те факты, которые преподносятся как совершённые».

Ранее в Кремле назвали неэффективной политику антироссийских санкций. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в России будут ориентироваться на собственные интересы.