В МИД заявили, что режим санкций против России останется навсегда

Короткая ссылка
Режим санкций Запада в отношении России останется навсегда, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме.
В МИД заявили, что режим санкций против России останется навсегда
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, санкционные меры уже закреплены во многих законодательных актах и «открутить назад будет невозможно».

Панкин отметил, что все эти ограничения «нелегитимные» и «вводились под очень зыбкими предлогами», но «обратно не открутить те факты, которые преподносятся как совершённые».

Ранее в Кремле назвали неэффективной политику антироссийских санкций. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в России будут ориентироваться на собственные интересы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить