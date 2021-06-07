В МИД заявили, что режим санкций против России останется навсегда
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«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, санкционные меры уже закреплены во многих законодательных актах и «открутить назад будет невозможно».
Панкин отметил, что все эти ограничения «нелегитимные» и «вводились под очень зыбкими предлогами», но «обратно не открутить те факты, которые преподносятся как совершённые».
Ранее в Кремле назвали неэффективной политику антироссийских санкций. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в России будут ориентироваться на собственные интересы.