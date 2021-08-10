Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой

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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой.
Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой
  • РИА Новости

«Внешние угрозы — они понятны. Силовые угрозы я имею в виду, когда нам угрожают... Но есть более страшная часть, она в последнее время, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны — это внутренние угрозы», — цитирует Интерфакс Шойгу.

По его словам, речь идёт о постепенном разложении общества внутри страны.

«Неважно, кто-то говорит — молодёжь, кто-то говорит — не только молодёжь. Это разложение идёт, казалось бы, незаметно», — заявил Шойгу.

Он добавил, что почти до 2000 года к России многие относились как к стране, «с которой всё понятно».

«Она постепенно будет деградировать, мы её загоним в долги, мы её поставим в такое положение, что они будут вечно рассчитываться — то по Европейскому банку реконструкции и развития, то Международному валютному фонду и так далее», — сообщил Шойгу.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отдают себе отчёт «и не носят розовые очки» в связи с заявлениями США и НАТО о том, что их линия на сдерживание России является константой во внешней политике.

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