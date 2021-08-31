Глава МИД Швеции заявила, что Россия «бросает вызов интересам» ЕС
- Peter Sonander/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — уточнила Линде.
В то же время она отметила, что для решения «проблем» и поиска «возможностей» в отношениях Стокгольма и Брюсселя с Москвой европейским сторонам «необходим долгосрочный и принципиальный подход» при контактах как с российскими официальными лицами, так и с представителями гражданского общества и политической оппозиции страны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты Москвы и ЕС сведены к минимуму вследствие политики Евросоюза, которая, в свою очередь, направлена на сдерживание государства.