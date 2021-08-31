Глава МИД Швеции заявила, что Россия «бросает вызов интересам» ЕС

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Ксения Калинкина
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Россия якобы бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза. Свою позицию политик сформулировала в ответе на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля, который ранее интересовался состоянием отношений Москвы и Стокгольма.
Глава МИД Швеции заявила, что Россия «бросает вызов интересам» ЕС
  • Peter Sonander/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — уточнила Линде.

В то же время она отметила, что для решения «проблем» и поиска «возможностей» в отношениях Стокгольма и Брюсселя с Москвой европейским сторонам «необходим долгосрочный и принципиальный подход» при контактах как с российскими официальными лицами, так и с представителями гражданского общества и политической оппозиции страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты Москвы и ЕС сведены к минимуму вследствие политики Евросоюза, которая, в свою очередь, направлена на сдерживание государства.

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