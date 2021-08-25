Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС.
Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС
  • Reuters

«Особое внимание (в ходе переговоров. — RT) уделили обстановке на Европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и ЕС. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

По его словам, российская сторона выразила готовность развивать прагматичный диалог с ЕС в сложившейся ситуации.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью газете «Известия», что саммит России и ЕС может состояться, однако Москва не станет выступать с такой инициативой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить