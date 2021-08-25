Глава российского МИД Сергей Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС.

«Особое внимание (в ходе переговоров. — RT) уделили обстановке на Европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и ЕС. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

По его словам, российская сторона выразила готовность развивать прагматичный диалог с ЕС в сложившейся ситуации.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью газете «Известия», что саммит России и ЕС может состояться, однако Москва не станет выступать с такой инициативой.